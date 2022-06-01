Köyceğiz'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri törenle başladı.

Eski hükümet konağı önünden Köyceğiz Kaymakamlık binası önüne kadar etkinlik yürüyüşüyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri adına açılış konuşmasını Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt yaptı.

Çövüt konuşmasında, “Her zaman her yerde herkes için eğitim sloganı ile 7'den 70'e her yaş grubuna verdiğimiz eğitimlerle Türk Milli Eğitimi'ne katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk yaşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterisi sunuldu, Geri dönüşüm ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Cumhuriyet sergisi açılış törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.