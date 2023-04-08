Köyceğiz'de iftar sofrası yetim ve öksüzler için kuruldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetim ve öksüzler iftar programında bir araya geldi.

Köyceğiz Müftülüğü 15 Ramazan Dünya Yetimler Gününde iftar iyilik sofrasını yetim ve öksüzler için kurdu. Köyceğiz Kulak Mesire Alanı'nda düzenlenen iftar programı Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yaptığı dua ile başladı. Akabinde Kaymakam Maslak beraberinde Belediye Başkanı ve İlçe Müftüsüyle tek tek çocukları dolaşarak onlarla sohbet ettiler. Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu belirten Kaymakam Maslak, bu mübarek ayın manevi atmosferinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmekten ve birlikte iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanına, milletine, ülkesine, devletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri için devlet ve millet olarak her türlü desteğin sağlanacağını belirten Kaymakam Maslak “Biz büyük bir aileyiz. Devletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın kapıları da milletimizin gönül kapıları da sizlere her zaman açık”dedi.