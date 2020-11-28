Köyceğiz'de iki eve kumar baskını: 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye toplam 119 bin 610 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri iki evde kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen iki adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 27 kişiye kumar oynamaktan 33 bin 750 ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 85 bin 860 liradan toplam 119 bin 610 lira para cezası kesti. Evlerde yapılan aramada ise çok sayıda iskambil kağıdı, adisyon, çek defteri ve 34 adet dolu fişek ele geçirilirken, ikamet sahipleri M.S ve A.G hakkında kumar oynanması için imkan ve yer sağlama adli işlem başlatıldı.