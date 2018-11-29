Köyceğiz'de ikinci el pazarı ilgi görüyor

Kültür Evi bahçesi ve kordonda kurulan stantlar ilçeyi adeta panayır havasına sokuyor. Pazarda ev hanımları aile bütçesine katkı sağlama imkanı bulurken, Sergilenen el ürünleri ve çeşitli eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pazarın ilçenin markası haline geldiğini söyleyen Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu, “Pazar, aile bütçesine büyük ekonomik katkı sağlıyor. Hanımların yaptığı yiyecekler, yöresel ürünler ve el emeği ile yapılan aksesuarlar, ikinci el kitaplar, evde atıl bulunan ikinci el eşyalar pazarda ekonomiye değer olarak geri dönüyor. Geri dönüşüm sağlanıyor. Köyceğiz'in esnafı gelen misafirleri ağırlıyor. Köyceğiz'in esnafına ve tanıtımına büyük katkısı oluyor. Pazar için çevre illerden tur acentelerinin turlar düzenlemeye başlaması geldiğimiz noktayı gösteriyor.” dedi.

Karanfiloğlu, etkinliğin sosyal ve kültürel kaynaşmaya imkan sağladığını da sözlerine ekledi.