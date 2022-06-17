Köyceğiz'de ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün ev sahipliğinde müftüler toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ile birlikte Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'a ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Köyceğiz Belediyesi Kulak mesire alanında Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığında İl Müftü Yardımcıları ve 13 İlçe Müftüsünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yaz Kur'an kursları, kurban hizmetleri, aile, gençlik ve bağımlılıkla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, vakfın vekalet yoluyla kurban hizmetleri hakkında bilgi verdi. Vakfın 145 ülkede kurban organizasyonu yürüttüğünü belirten Çapçı, “Bu hayır kervanına Muğla olarak en iyi şekilde destek olmalıyız. Bunun için ilçe müftülerimizden ve din görevlilerimizden canı gönülden çalışma ve destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra diğer idari konuların da görüşüldüğü toplantının akabinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile birlikte Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Sazak Mahallesine giderek orman yangınında vefat eden Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette merhum Şahin için İmam-Hatipler Mehmet Can, Sezgin Türk, Sunay Keskin ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Kur'an-ı Kerim okuyup, İl Müftüsü Yaşar Çapçı duada bulundu. Daha sonra Kaymakam Maslak ve beraberindeki heyet Sazak Alan Mahallesine yapılacak olan caminin inşaatını gezerek yerinde incelemede bulundu. Marmaris yangınında vefat eden Görkem Hasdemir'in ailesini de ziyaret edip her daim yanlarında olduklarını ifade eden İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Köyceğiz İlçe Müftülüğüne geçerek İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.