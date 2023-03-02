Köyceğiz'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması ilçe finali gerçekleştirildi.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen İstiklal Marşı'nı ezbere güzel okuma yarışmasında öğrenciler heyecanla bütün performanslarını sergiledi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşen İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere güzel okuma finallerinde, ilkokullarda Atatürk İlkokulu öğrencisi Ceylin Erbay, ortaokullarda Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Ela Kartal ve liselerde Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Acar en yüksek puanı alarak ilçe birincisi oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ilçede düzenlenen İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere güzel okuma yarışmasına katılan öğrencileri kutladı. Birinci olan öğrencileri tebrik ederek, Muğla'da yapılacak ilçeler arası İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere güzel okuma yarışmasında başarılar diledi.