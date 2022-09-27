Köyceğiz'de kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazı ele geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliğince av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazı ele geçirildi.

Köyceğiz'de DKMP Şefliği tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız olarak sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 27 avcı kontrol edildi. Denetim ve kontrollerde herhangi bir usulsüz avcılığa rastlanmazken, ses cihazı ele geçirildi.

Köyceğiz DKMP Şefliği tarafından yapılan açıklamada, “20 Ağustos'ta av sezonu açıldı. Cumartesi, Pazar, Çarşamba bıldırcın avı, Salı günü domuz avcılığı yapılabilmektedir. 4915 sayılı kara avcılığı kanununa uymayan avcılara yasal işlem yapılmaktadır. Denetimli kontroller av sezonu boyunca devam edecektir. Ayrıca Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında av yasağı bulunmaktadır. Bu sahalar 7-24 bölgede bulunan foto kapanlardan izlenmekte ve görevliler tarafından denetlenmektedir" ifadelerine yer verildi.