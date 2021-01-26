Köyceğiz'de kaçak tütün operasyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir büfede S.K ve F.M'nin siyah poşet içerisinde toplam 2 karton makaron satın aldığının görülmesi üzerine Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle dükkanda arama yapıldı. Aramada 13 karton içerisinde toplam 2 bin 600 adet içi tütün dolu makaron ele geçirilmiş, toplamda 15 karton içerisinde 3 bin adet makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi T.A hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.