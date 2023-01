Köyceğiz'de kadın voleybol takımları kuruldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akademi Spor Kulübü bünyesinde kadın voleybol takımları kuruldu.

Yıllar önce voleybol oynamış, evlendikten sonra çoluk çocuğa karışmış, kariyer için spora ara vermiş sporu bırakmış ve yeniden spor yapmanın zevkini yaşamak için bir araya gelmiş; ev hanımı, anne, anneanne, babaanne, anne adayı ve meslek sahibi veteran kadınlar genç nesillere örnek olmak amacıyla bir araya gelerek takımları oluşturdu. Bu çerçevede 35+, 43+ ve işitme engelli olmak üzere 3 takım kuruldu. Kurulan takımlar müsabakalara katılarak başarılı sonuçlar almaya başladı.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı, veteran kadınlar voleybol takımlarını kurmaktaki amaçlarının gençlere spor bilincini ve alışkanlığını kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Yetişmekte olan nesillere spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmak, sporun her yaşta her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirdiğini ve zindeleştirdiğini göstermektir. Bu maksatla en küçükten en büyüğüne kadar tüm vatandaşlarımızın mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak, sporcu ahlakı ile önce kendilerine, ailelerine, çevresine faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, sporcular arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlikle sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmektir. Spor sayesinde hayatımızdaki tüm engelleri aşabiliyoruz. Onun iyileştirici ve bütünleyici gücü bizleri bir arada tutuyor. Kurduğumuz takımlarda 16-61 yaş aralığında kadın oyuncuların bulunması sporun her yaşta ve her yerde yapılabileceğini gençlerimize göstermektir” dedi.