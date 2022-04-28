Köyceğiz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kadir Gecesi Toparlar Merkez Camii başta olmak üzere tüm camilerde özel program ve dualarla idrak edildi.

Sabah saat 11.00'da Zeytinalanı Merkez Camiinde bayanlara yönelik Kadir Gecesi ile ilgili İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından sohbet programı gerçekleştirildi. Mukabelelerin duası yapıldı. Akşam namazından sonrada Toparlar Merkez Camiinde Kadir Gecesi özel programı düzenlendi. Program İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımların Kuranı Kerim tilavetleri, Salavatı Şerifeleri, tekbirleri, Mevlid-i Şerif okumaları, hatimlerin duası ve akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagözün sohbetiyle devam etti. Müftü Karagöz sohbetinde;“Kısa bir süre önce rahmet mağfiret ve cehennemden kurtuluş ayı Ramazana ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” nidalarıyla karşıladık bu kutlu ayı. Rabbimizin oruç farziyetini ifa ettiğimiz Ramazan-ı Şerif aramızdan ayrılıyor. Bereketi ve mağfiretiyle evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor. Şimdi veda vakti. Ramazan ayının sonuna yaklaşmaktan ve bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahzunuz. Ama bir taraftan da Ramazan-ı Şerifin kalbi olan mübarek Kadir Gecesine kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kadir Gecesi programına yoğun katılımın olduğu görüldü.