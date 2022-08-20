Köyceğiz'de karaçam gençleştirme sahaları incelendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Ağla Orman Bölgesi'nde saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından karaçam sahalarında silvikültürel çalışmalar yapılıyor. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ağla Bölgesi'nde bulunan karaçam sahalarının gençleştirilmesi çerçevesinde ışık-boşaltma kesim çalışmalarının yapılacağı alanlar incelenerek tespit yapıldı Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak beraberinde Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik, Köyceğiz İşletme Müdürü Adem Acar ve işletme iefleri birlikte çalışmaları yerinde takip etti.