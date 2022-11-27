Köyceğiz'de Kasım ayı ikinci el pazarı kuruldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her ayın son Pazar günü kurulan 2. El Pazarı, Kasım ayının son Pazar gününde de kuruldu.

Köyceğiz Belediyesi'nin 2. el eşyaları tüketiciyle buluşturduğu “2. El pazarı”, Köyceğiz kordonu Kaymakamlık binası önü pazar alanında yapıldı. Panayır havasında olan etkinlikte 2. el eşya sahipleri ve Sivil Toplum Kuruluşları, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çeken pazarda satmak istedikleri ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Kasım ayının son Pazar gününde de gerçekleştirilen 2. el pazarı, Köyceğiz kordon boyu, İlçe Kaymakamlık binası ve Öğretmen evi önünde kurularak geniş bir alana yayıldı. Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen pazarda birbirinden farklı ürünler satışa sunulurken, Köyceğizli vatandaşlar ve çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıdaki vatandaş pazara yoğun ilgi gösterdi.