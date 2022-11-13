İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de Kasım ortasında sıcaklık 29 dereceyi gösterdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde pastırma yazı sıcakları yaşanıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde pastırma yazı sıcakları yaşanıyor.



Köyceğiz'de uzun süredir sıcak hava hüküm sürüyor. Köyceğiz'de bu gün öğle saatlerinde termometre hava sıcaklığını 29 derece gösterdi. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar Ekincik Koyu'na ve Köyceğiz Gölü Atatürk Kordonu'na akın ettiler. Vatandaşların bir kısmı Ekincikte ve gölde yüzmeyi tercih ederek keyifli bir gün geçirdi. Bazı vatandaşlar piknik yaparak, kimisi göl kenarında bulunan kafelerde sohbet ederek pastırma yazını değerlendirdi. Aşırı sıcaklardan üreticilerin memnun olmadıkları belirtiliyor.

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