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Köyceğiz'de kaybolan İngiliz aranıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 3 gün önce kaybolan İngiliz vatandaşı Keith Fordham’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 gün önce kaybolan İngiliz vatandaşı Keith Fordham'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; Gülpınar Mahallesinde ikamet eden İngiliz vatandaşı Keith Fordham, açık renk küçük süs köpeği ile evinden yürüyüş için çıktı. Fordham'ın dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Jandarma, polis ve AFAD arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.


İz takip köpeğinin destek verdiği arama çalışmalarında drone da kullanılıyor. Fordham'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

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