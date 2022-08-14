İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Köyceğiz-Ortaca karayolu Ağla yol ayrımı mevkiinde aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipler sevk edildi.


Sıkışmanın yaşanmadığı kazada iki kişi hafif yaralanırken, yaralanan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

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