Köyceğiz'de kaza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yayla Mahallesi Gökovacık yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

112 Acil Çağır Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Seyir halindeki 10 D 7290 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatması sonrası araç sürücüsü araç içinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye grup amirliği ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.