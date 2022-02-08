Köyceğiz'de Konsept Nüfus Müdürlüğü projesi vatandaşları memnun etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürlüğü'nde vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen yenilikler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Konsept Nüfus Müdürlüğü” projesi ile kısalan hizmet süresi sayesinde vatandaşların da memnuniyeti arttı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Köyceğiz İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ali İlik; “Hayata geçirilen ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü' projesi ile nüfus müdürlüklerinin fiziki ve teknik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız tamamlandı. Sağlanan teknoloji desteği ile birlikte hizmet sürelerimiz kısaldı, yoğunluk azaldı. Hayatımızın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni konseptine kavuştu. Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışı çok gerilerde kaldı. 2022 yılında yeni konseptimizle hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.