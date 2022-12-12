Köyceğiz'de Köy Yaşam Merkezleri yapım çalışmaları hızla sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köy Yaşam Merkezi oluşturulma çalışmaları hızla devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Köy Yaşam Merkezleri Projesi'yle kullanılmayan köy okulu binaları, köyün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanarak anaokulu, ilkokul, kurs merkezine dönüştürülüyor. Bu çerçevede kapalı olan Köyceğiz Hambükü İlkokulu'nun Köy Yaşam Merkezi haline getirilmesi için onarım ve bakım çalışmalarına başlanırken, merkezin en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan Hambükü Köy Yaşam Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ardından okul ziyaretleri çerçevesinde Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulunu, Pınar Kulfat Ortaokulu'nu, Pınar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Karahan, yürüttüğü çalışmalardan dolayı okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretini sona erdirdi.