Köyceğiz'de Kur'an Kurslarına kayıtlar başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı Kur'an Kurslarına kayıt işlemleri bugün başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarına kayıtlar 12 Eylül-26 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları 19 Eylül 2022' de açılacak.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Onu tekrar tekrar okumaya ihtiyacımız vardır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırdığı gibi Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumak da manevi gıdamızın kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen tüm kardeşlerimizi bekliyoruz” dedi.