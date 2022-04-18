Köyceğiz'de Kur'an kursu minikleri sevindirildi

Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış Köyceğiz Müftülüğüne bağlı merkez İsmail Kan ve Toparlar 4-6 Yaş Kur'an Kurslarını ziyaret etti.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ile birlikte Kur'an kursu öğreticileri Hacer Aydın, Ayşe İlhan, Esma Acar, Feride Demir ve çocuklarla buluşan İl Müftü Yardımcısı Özbakış; "4-6 yaş Kur'an kursları tüm çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği bir mekandır. Kurslarımızda çocuklar çok mutlu. Öğrendikleriyle eğlenerek çok güzel vakit geçiriyorlar. Ailelerin de geri dönüşleri hep olumlu oluyor. Verilen eğitim tamamen çocukların yaşına uygun ve onların eğlenirken öğrenebilecekleri düzeyde. Ben başta İlçe Müftüsü olmak üzere yavrularımıza hocalık yapan tüm Kur'an Kursu öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz de, ziyaretlerinden dolayı İl Müftü Yardımcısı ve eşine teşekkür ederek, çocukların ahlaklı, erdemli ve adil bireyler olarak yetiştirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, gelecek nesillere güzel bir dünyayı miras bırakmanın ancak onları iyi yetiştirmekle mümkün olabileceğini söyledi.

İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, İl Müftüsünün eşi Hilal Çapçı ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından çocuklara hediye oyuncak dağıtımı ve çikolata ikramı ile ziyaret sona erdi.