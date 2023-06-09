Köyceğiz'de Kur'an Kursu öğrencileri mezuniyet pikniğinde eğlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kur'an Kursuna devam eden öğrenciler için yıl sonu mezuniyet pikniği düzenlendi.

Kur'an kurslarının 2022-2023 Eğitim-Öğretim sezonunun sona erecek olmasından dolayı Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı tüm Kur'an Kurslarında yıl sonu etkinlikleri yapılıyor. Toparlar 4-6 yaş Kur'an Kursu Öğreticileri Esma Acar ve Feride Demir 4-6 yaş Kur'an Kursuna devam eden öğrencileri için sene sonu mezuniyet pikniği düzenledi. Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Mesire alanında düzenlenen mezuniyet pikniğine öğrenciler, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrencilerin velileri, yakınları iştirak etti. Kadim oyunların oynandığı ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği mezuniyet pikniği öğrencilere belgelerin ve hediyelerin verilmesiyle ile sona erdi.