Köyceğiz'de Kur'an öğrenen kursiyerler belge aldı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Toparlar Merkez Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Camilerde Kur'an Öğretimi Programı” çerçevesinde açılan 5. dönem Kur'an-ı Kerim'i öğrenme kursuna katılan kursiyerler bitirme belgelerini aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Kur'an öğrenme kursunda, eğitimlerini tamamlayan kursiyerler belgelerini aldı. Yatsı namazının cemaatle kılınmasından sonra belge takdimi programına geçildi. Programda kursa devam eden kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim okuyuşlarını tek tek dinleyen Müftü Karagöz; “Dünya-ahiret mutluluk kaynağımız olan yüce kitabımızın okuyuşunu öğrenmek için yaklaşık 4 ay boyunca emek verdiniz, bugün ise Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenizin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum, sizlere Kur'an öğretmek için çaba ve gayret sarf eden İmam-Hatibimiz Murat Yaşar Hocamızı da gönülden kutluyorum. Bundan sonra kendinize bir hedef belirleyip günlük en az bir sayfa devamlı Kur'an okuma alışkanlığımız olursa hafızlarımız gibi Kur'an okumayı ilerletmiş olursunuz. Yüce Kitabımızı sadece okumakla yetinmeyelim okuduğumuz yerlerin anlamlarını da meallerden tefsirlerden öğrenerek Rabbimizin bize indirdiği emirleri, nehiyleri, ahlak ve sosyal hayat kurallarını bilmiş ve Müslümanca nasıl davranıp yaşamamız gerektiğini de öğrenmiş oluruz”dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Ahmet Karagöz, kursu veren İmam-Hatip Murat Yaşar ile katılım belgelerini tek tek takdim edip Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kursiyerlere hediyeler verdi. Yatsı namazına müteakip düzenlenen kurs sonu belge törenine cami görevlileri İmam-Hatip Murat Yaşar, Müezzin-Kayyım Mustafa Gürhan, kursiyerler ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz katıldı.