Köyceğiz'de Kütüphane Haftası kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 58'inci Kütüphane Haftası, 75. Yıl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programla kutlandı.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ferah Kirtik'in sunuculuğunu yaptığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kütüphane sorumlusu Reyhan Demirel'in günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasıyla devam etti. Demirel konuşmasında kütüphane olarak verdikleri hizmetleri, kitap sayısı ve okur sayısı hakkında bilgiler paylaştı. Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Resim dalında Atatürk İlkokulu'ndan Zeynep İzel Ceylan, Afiş dalında Zeytinalanı Ortaokulu'ndan Yeliz Okur, Şiir dalında Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nden Nisa Nur Arıcı ödül aldı. Ödül töreninin ardından Nisa Nur Arıcı şiirini okudu. Program Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Müzik Öğretmeni Hakan Koparan'ın hazırladığı Halk Müziği dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinden sonra kütüphane içerisinde bulunan kitap sergisinin açılışı yapıldı, katılımcılar sergiyi inceledi ve yapılan ikramla program sona erdi.

Programa Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.