Köyceğiz'de LGS tamamlandı, 192 personel görev yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde LGS sınavı tamamlanırken, sınav süresi boyunca 126 öğretmen, 30 jandarma, 16 polis, 20 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 192 personel görev yaptı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) iki oturumda tamamlandı. Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakika sürdü. Sınava katılan 8. sınıf öğrencileri 20 Türkçe, 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 Yabancı Dil, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri derslerinin sorularını cevaplamak için ter döktüler. Uzun süredir bu sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, sınavdan alacakları puanlar ile liseye yerleşebilecek. Köyceğiz'de 16 okulda 448 öğrenci sınava katıldı. Sınavda 126 öğretmen, 30 jandarma, 16 polis, 20 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli görev yaptı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “ Bizler bütün gücümüzle ve gayretimizle öğrencilerimize nitelikli bir eğitim ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Sınava giren öğrencilerimizin başarılı olacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmen arkadaşlarıma, velilerimize ve sınavda görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.