Köyceğiz'de meme kanserine dikkat çekildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından meme kanserine dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi.

Her yıl meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenen Ekim ayında, bu yıl da meme kanserine dikkat çekmek için Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm mahallelerde meme kanserinden korunma yolları, meme kanserinde erken tanının önemi ve tarama hizmetleri hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenlendi. Köyceğiz Kaymakamlık binası önünde stant açılarak, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi. Vatandaşlar bu tür etkinliklerin farkındalık adına faydalı olduğunu belirttiler. Köyceğiz Sağlık Müdürlüğü personellerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.