Köyceğiz'de Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidan dikildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Köyceğiz'de de ‘Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak fidanlar aynı anda dikildi. Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Mevkii'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlik programı nedeniyle sahne kuruldu. Program Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın konuşmasıyla başladı. Ceylan konuşmasında, “Köyceğiz'in yüzde 80'i ormanlarla kaplı orman varlığını daha da artırmak için burada toplandık. Fidan dikimi törenine katılan Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederim” dedi. Ardından Köyceğiz Kaymakam vekili Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay konuşmasında Ağaçlandırma Bayramı'nı kutladı ve yangın konusunda dikkatli olunması gerektiğini, çevreye naylon ve cam atıklarının atılmaması gerektiğini ifade etti. Program Köyceğiz Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam etti. Etkinlik fidan dikimi töreni ile sona erdi.