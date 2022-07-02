İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz'de minikler seramik tabak yapmayı öğrendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde minikler seramik tabak yapmayı öğrendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde minikler seramik tabak yapmayı öğrendi.



Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi'nde Özel Eğitim Öğretmeni Neslihan Kara eşliğinde gerçekleşen çocuk atölyesinde keyifli anlar geçiren minikler seramik tabak yapmayı öğrendiler. Gerçekleşen etkinlikte Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan miniklerle bir araya geldi. Minikler yeteneklerini göstermek için gayret etti. Kaymakam Maslak ve Başkan Ceylan minikleri kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.