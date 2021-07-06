Köyceğiz'de motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Beyobası Mahallesinde Tolga Yalçın Balcı yönetimindeki 48 ACS 752 plakalı motosikletle, H.İ.E., idaresindeki 48 K 8187 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Balcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Balcı'yı Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.