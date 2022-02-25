Köyceğiz'de müftülük personellerinden cami tadilatına destek

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğünde görevli İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu hocalarından oluşan yaklaşık 60 kişilik din görevlisi ve müftülük personeli Merkez Hacıbey Camii'nin halılarının yenilenmesi için 27 bin 250 TL tutarındaki ilk yardımı yaparak temsili çeki İlçe Müftüsü Ahmet Karagöze teslim etti.

Din görevlilerinin temsili çeki teslim etmesinin ardından Müftü Ahmet Karagöz yaptığı açıklamada, “Hacıbey Camimizin Köyceğizimize yakışır bir şekilde olması için tadilatı yapılmaktaydı. Tadilatın akabinde camimizin halılarının da değişmesi gerekiyordu, topluma önderlik eden din görevlilerimizden, örnek bir davranış görmekten son derece mutluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum, halılar için ilk yardımı yaptılar hayırseverlerimizin yardım ve destekleri ile de halılarımızı değiştirip Hacıbey Camii yenilenmiş olarak ibadete açılacaktır. Yardım ve bağış yapmak isteyen kardeşlerimiz müftülüğümüze gelerek veya vakfımızın hesabına yardımda bulunabilirler. Hacıbey camimizden sonra da Merkez Yunus Emre Camii'nin dış cephesini hayırseverlerimizle ve tüm Köyceğizli kardeşlerimizle güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Hacıbey Camii'nin halıları için ilk yardımı din görevlilerinin yapması büyük takdir topladı.