Köyceğiz'de muhtarlarla toplantı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25 Mahalle muhtarı ile yatırım ve faaliyetler hakkında toplantı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kulak Mesire Kamp Alanında Mahalle Muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Ceylan, toplantıda yaptığı açıklamada; “Mahallelerimizde yapılan çalışmalar hakkında bir değerlendirme ve sizlerin talepleri alma konusunda bir toplantı yapmak istedik. Sizlerle güzel çalışmalarımız oldu, halen devam ediyor. Bu zaman zarfında belediyecilik anlamında iyi işler yaptık. Biz belediyemiz ve kaymakamlığımızın bütün kurumları ile buradayız.” dedi.

Ceylan, Ankara'da bakanlık ve federasyon yetkilileri ile ilçe de yapılması planlanan yatırım ve faaliyetler hakkındaki görüşmelerle ile ilgili muhtarlara bilgi verildi. Ayrıca, Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Rotaları “The ECOtrails of Caria” proje sorumlusu Murat Demirci tarafından proje hakkında sunum yapıldı. Kahvaltının sonunda, 2019 Vakıf Mütevelli Heyetinde görev yapacak muhtarların seçimi yapıldı. Daha önce aynı görevde yer alan Döğüşbelen Muhtarı Duran Yılmaz ve Ulucami Muhtarı Sadık Karaduman yeniden göreve seçildi. Daha sonra Muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları, sorunların çözümüne yönelik görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

Birim amirlerinin, yaşanan sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından toplantı sona erdi.