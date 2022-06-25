Köyceğiz'de Necati ve Saykolar konseri gerçekleştirilecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde plaj hentbol etkinlikleri çerçevesinde 27 Haziran'da Necati ve Saykolar konseri gerçekleştirilecek.

23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol etkinlikleri çerçevesinde; 27 Haziran Pazartesi günü saat 21.00' da Köyceğiz Belediyesi Delta Plajında Necati ve Saykolar Konseri gerçekleştirilecek.

Paylaşma, kaynaşma ve eğlenceyi spor çatısı altında birleştiren şampiyona tüm hentbol severlere keyifli anlar yaşatacak. Geçen yıllarda Covid-19 korana virüs tedbirleri nedeniyle yapılamayan Köyceğiz Belediyesi festival ve etkinlikleri bu yıl eksiksiz olarak düzenleniyor.