Köyceğiz'de Noel Pazarı kuruluyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Noel Pazarının bu yıl 7'nci kez kurulacağı açıklandı.

“Türkiye'nin En Büyük Noel Pazarı” sloganıyla Köyceğiz Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca her yıl Aralık ayı içerisinde festival havasında gerçekleştirilen etkinliğin 15 Aralık Cumartesi günü renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yaptığı açıklamada; “Köyceğiz ve çevre ilçelerde yaşayan yerleşik yabancılar ve aktif derneklerle kurduğumuz geleneksel Noel pazarı ile alışveriş imkanı sunuyoruz. Anadolu toprakları, öteden beri çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olmuştur. Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini kıymetli bir zenginlik görüyoruz.” dedi.

Köyceğiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu ise, yaklaşık bin stant için yer ayrıldığını söyledi.

Çevre ilçeler ve illerden her yıl artarak katılım olduğunu belirten Karanfiloğlu; “Pazarda çeşitli eğlenceler, aktivitelerin yanı sıra Noel Baba ve Anne için hazırlanan Noel çadırında ziyaretçiler fotoğraf çekimi yapabilecek. İlçe esnafı memnun bölgede kış aylarının en büyük etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi yoğun katılım bekliyoruz, hazırlıklarımızı tamamladık. ” dedi.