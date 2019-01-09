Köyceğiz'de öğrenci servisi devrildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi.
Edinilen bilgiye göre; Beyobası Mahallesindeki Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Bahattin K., yönetimindeki 48 S 6586 plakalı minibüs, Karaçam Mahallesinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.
Sürücünün ve yolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.