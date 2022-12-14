Köyceğiz'de öğrenciler arasında kitap okuma yarışması düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Okuyorsam Varım Okumaya Ben de Varım' projesi çerçevesinde kitap okuma yarışması düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje çerçevesinde ilçede bulunan 21 ilkokul ile 16 ortaokulda öğrenim gören 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için, projede belirlenen takvim çerçevesinde sınavlarla desteklenen 'Kitap Okuma Yarışması' başladı. Yarışma sonunda ilk üç dereceye giren öğrencilere kameralı drone, akıllı saat ve kaykay takdim edilecek.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, okumayı sevdirmenin, özendirmenin ve teşvik etmenin yanı sıra öğrencilerin okuma alışkanlığını yaşam tarzı haline getirmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler, projeler, atölyeler düzenlediklerini belirtti. Karahan, 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sınıflar arası düzenlenen okuma yarışmasına tüm öğrencilerin katılmasını beklediklerini ifade etti.