Köyceğiz'de öğrenciler kitap okudu, bisiklet kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde “Okuyorsam Varım Okumaya Ben de Varım” projesi çerçevesinde düzenlenen okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Proje çerçevesinde Köyceğiz'de bulunan 21 ilkokul ile 16 ortaokulda öğrenim gören öğrenciler için, projede belirlenen takvim çerçevesinde sınavlarla desteklenen “Kitap Okuma Yarışması” düzenlendi. Yarışma sonunda 2., 3., 4. sınıf öğrencilerinden birinci olanlara bisiklet, ikinci olanlara scooter, üçüncü olanlara kaykay ödülü takdim edildi. Yine aynı yarışmada 5., 6., 7. sınıf öğrencilerinden birinci olanlara dağ bisikleti, ikinci olanlara Bluetooth hoparlör, üçüncü olanlara Bluetooth kulaklık verildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, okumayı sevdirmenin, özendirmenin ve teşvik etmenin yanı sıra öğrencilerin okuma alışkanlığını yaşam tarzı haline getirmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler, projeler, atölyeler düzenlediklerini ifade ederek; “ Bu projemiz çocuklarımızın okuyup kendini yetiştirmesi ve geliştirmesi açısından önem arz etmektedir. Bakanlığımızın “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesi çerçevesinde de ilçemizdeki okullarımıza yeni kütüphaneler kurulmuş ve içerikleri zenginleştirilmiştir. Öğrencilerimiz okudukları çeşitli kitaplar yanında, bu proje çerçevesinde eğitim-öğretim yılı boyunca 6 kitap daha okumuş oldular. Okuma projemize destek veren tüm idareci ve öğretmenlerimize, projenin uygulanmasında çok büyük katkıları olan başta şube müdürüm Hatice Karaca'ya, Özel Büro görevlileri öğretmenlerim Nefise Tercan İşoğlu'na, Nadire Tansoy'a ve diğer çalışanlarıma, projemizi kitap ve ödüllerin sağlanması anlamında destekleyen yayınevi yetkililerine, sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.