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Köyceğiz'de öğrenciler tatbikatı başarıyla tamamladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Dünya Afet Riskini Azaltma günü nedeniyle okulda tatbikat gerçekleştirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Dünya Afet Riskini Azaltma günü nedeniyle okulda tatbikat gerçekleştirdi.



Dünya Afet Riskini Azaltma günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan afet senaryoları ile arama, kurtarma ve yangın tatbikatı başarı ile tamamlandı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta tüm gemi adamları aldıkları eğitimle zorlu doğa şartlarında hayatta kalma ve çevresindekileri kurtarma becerisine sahip olduklarını gösterdi. Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, “Dünya Afet Riskini Azaltma günü çerçevesinde öğrencilerimizin afete hazırlık konusunda farkındalıkları ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla okul bahçesinde etkinlik ve tatbikat düzenlendi. Başarıyla tamamlanan tatbikatta görev alan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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