Köyceğiz'de öğrencilere görüntü, ses ve kurgu eğitimi verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası İlkokulu öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından görüntü, ses ve kurgu eğitimi verildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin hayata geçirdiği ve 5 pilot il arasında yer alan "Benim Hikayem” projesi çerçevesinde Beyobası İlkokulu öğrencilerine yönelik kameramanlık, senaryo yazımı, montaj eğitimi başlıkları altında etkinlikler düzenlendi. Beyobası İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, verilen eğitimler sonucunda televizyon hayatına farklı bakış açısı ile bakmayı ve medya okuryazarlık seviyelerinin yükselmesiyle etkinliği tamamladı. Öğrenciler etkinlik sonunda birçok kazanıma sahip oldu. Etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Okul müdürü Ali Aydoğan, bu eğitim sayesinde televizyon ekranında olup bitenlerin nasıl hazırlandığı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olduğunu belirterek, “ Eğitimi veren Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin Başkanı Aytekin Polatel ve dernek üyesi Mehmet Rıza Marufoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.