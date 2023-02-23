Köyceğiz'de öğretmenler deprem konusunda bilgilendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik deprem konulu eğitimler başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından depremlerden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik deprem sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlanarak hayata geçirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı çerçevesinde, Köyceğiz'de öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik deprem konulu eğitimlerin başladığı öğrenildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların açılmasıyla psikososyal destek amacıyla öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik deprem konulu eğitim başlattı. Köyceğiz'de ilk deprem konulu eğitim, Rehber Öğretmen Mine Yalçın Özdal tarafından Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerine düzenlendi. Destek Eylem Planı çerçevesinde öğretmenlere deprem anında yaşananlar, deprem sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili bilgiler verildi. Depremden dolayı etkilenen çocuklarla ilgili öğretmenlerin nelere dikkat etmesi gerektiği noktalar açıklandı.