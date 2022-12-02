Köyceğiz'de öğretmenler satranç turnuvasında mücadele etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler arasında düzenlenen satranç turnuvası tamamlandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği Satranç Turnuvası'nda; İmam Hatip Ortaokulu Z Kütüphanesi'nde, farklı okullardan 12 öğretmen beş tur boyunca mücadele etti. Başhakemliğini emekli öğretmen İrfan Doğan'ın yaptığı Satranç Turnuvası dostluk ve centilmenlik içerisinde başlayıp sona erdi. Turnuva sonunda birinci Anadolu Lisesi'nden Mehmet Erensayın, ikinci Yangı Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu'ndan Atilla Güler, üçüncü Atatürk Ortaokulu'ndan Haluk Aydın, dördüncü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Necmi Yıldırım, beşinci Şeyh Ortaokulu'ndan Fatma Daşdemir ve altıncı da Şeyh Ortaokulu'ndan Bahar Daymaz oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan öğretmenler arasında düzenlenen Satranç Turnuvası ödül törenine katıldı. İlk altı dereceyi elde eden öğretmenlere madalyalarını veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur. Farklı branş ve okullardan katılım sağlayan öğretmenlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turnuvada başarı gösteren öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.