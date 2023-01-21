İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de öğretmenlere diyabet eğitimi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlere Tip 1 diyabet konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlere Tip 1 diyabet konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Köyceğiz Okul Sağlığı Koordinatörlüğü tarafından okul müdürleri, müdür yardımcıları ve okul rehber öğretmenlerine Tip 1 diyabetli öğrencilerin okulda bakımı, desteklenmesi ve doğru müdahalelerde bulunulabilmesi amacı ile seminer verildi. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzman Diyetisyen Fatih Ayyıldız tarafından verilen seminerle öğretmenler Tip 1 diyabet konusunda bilgi sahibi oldu. Seminere katılan personel önemli bilgiler edindiklerini, okullarda Tip 1 diyabetli öğrencilere daha faydalı olabileceklerini belirttiler.

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