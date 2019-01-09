Köyceğiz'de “Okudukça Gerçekleşen Hayaller” projesi

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan Okudukça Gerçekleşen Hayaller projesi kapsamında gönüllü öğrencilere okutulan “Okyanusta Bir Türk Kızı” kitabının yazarı ve kahramanı Hülya Leıgh, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezine davet edildi.

Okul öğrencilerine Hülya Leıgh, tarafından kitap ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Hülya Leıgh, Blue-Belle teknesi ile 1998'da başlayan Atlantik okyanus seyrini de içeren 6 yıl süren deniz macerasını öğrencilere anlattı.

Söyleşi sonunda Leıgh, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı ve kitaplarını imzaladı. Okul Müdür Yardımcısı Nalan Sungurhan, program sonunda Leıgh'e plaket takdim etti.

Denizcilik Alanı Öğretmeni Emre Karakaş, “Bu projemizle hedeflenen amaç Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerimizin denizcilik alanına olan ilgilerini arttırmak ve denizi seven denizde yaşamanın kurallarını bilen bilinçli bireyler olmasını sağlamaktır. Bugün yapılan söyleşinin öğrencilerimiz için çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Bu dönem ilki gerçekleşen projemizin her yıl öğrencilerimizin belirleyeceği bir denizcilik kitabının yazarının okulumuza davet edilerek sürdürülebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Okulumuz adına başta projemizde davetimizi kabul ettiği için Hülya Hanıma ve Proje çalışmalarında bize yardımcı olan yayın evine çok teşekkür ediyorum.” dedi.