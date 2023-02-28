Köyceğiz'de okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek uygulaması başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okul öncesi eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz yemek uygulamasına başlandı.

Köyceğiz'de okulların 20 Şubat'ta yeniden açılmasıyla birlikte anaokulları, uygulama sınıfları ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti veriliyor. Haftanın 5 günü bir öğün ücretsiz beslenme hizmeti sunulacak. Bakanlığın belirlediği kriterlerde yürütülen çalışma çerçevesinde, Köyceğiz'deki 24 okulda ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı. İlçe genelinde yaklaşık 300 öğrencinin ücretsiz yemek uygulamasından yararlandığı öğrenildi. Köyceğiz'de ayrıca taşımalı eğitim yapan kurumlar ve pansiyonu olan okullardaki ihtiyacı olan çocukların da yemekleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca ücretsiz veriliyordu.