Köyceğiz'de okul yemekhane ve kantinleri denetlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okul yemekhane ve kantinlerinin sağlığa uygunluğu denetlenerek gerekli kontroller yapıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün oluşturduğu komisyon, kuruma bağlı okullarda yemekhane ve kantin denetimi gerçekleştirdi. Köyceğiz'de taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim öğretim gören öğrenciler için öğle yemeği hizmeti sunan şirket ve okul kantini denetimine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Denetimler yıl boyunca devam edecek, okul yemekhaneleri ve kantinlerin sağlığa uygunluğu takip edilecek. Kurum olarak hedefimiz öğrencilerimize en kaliteli hizmeti vermektir" dedi.