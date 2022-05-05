İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz'de okunan kitap kahramanlarının kuklası yapılıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler okudukları kitaplardaki karakterleri, ‘Kitaplar Benim Kahramanım’ sloganı ile kuklalarını yapıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler okudukları kitaplardaki karakterleri, ‘Kitaplar Benim Kahramanım' sloganı ile kuklalarını yapıyor.


Köyceğiz Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğrencileri okudukları kitaplardaki ana karakterlerin kuklasını yapıp sergiliyor. Diğer öğrenciler ise kitap kahramanlarına ait bu kuklaların hangi kitaba ait olduğunu bulmaya çalışıyor. ‘Okurgezer' projesi çerçevesinde yürütülen bu etkinliğin çocuklara hem kitap sevgisi aşıladığı hem de tüm gelişim alanlarında desteklediği ifade edildi.

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