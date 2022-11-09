Köyceğiz'de organ bağışı standı açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Organ Bağışı Haftası çerçevesinde, Devlet Hastanesi'nde organ bağışına yönelik olarak bir stant açıldı.

Ülke genelinde 3-9 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Organ Bağışı Haftası'nda organ bağışının ne olduğu, bu bağışların nasıl ve ne zaman yapılabildiği halka anlatılıyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Köyceğiz Devlet Hastanesi girişinde “Organ Bağışı Standı” açıldı. Hastaneye muayene olmak için gelen hasta ve hasta refakatçileri organ bağışı konusunda bilgilendirildi. Başhekimlik Yetkilileri, “ 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde stant açıp ‘Organ Bağışı Hayat Kurtarır' sloganını kullanarak hastaları ve personelleri bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.