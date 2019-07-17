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Köyceğiz'de orman yangını

Muğla’da öğle saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonucu başlayan yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu Köyceğiz ilçesinde orman yangını başladı.

Muğla'da öğle saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonucu başlayan yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu Köyceğiz ilçesinde orman yangını başladı.


Karayolu kenarında 2014 yılında çıkan orman yangınını bitişiğindeki ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer karadan, 4 helikopter de havadan müdahale edilyor. Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisindeki orman yangınının kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor.

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