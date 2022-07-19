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Köyceğiz'de orman yangınlarına karşı Jandarma devriye nöbetinde

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınlarına karşı Jandarma devriye nöbetine başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınlarına karşı Jandarma devriye nöbetine başladı.



Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı tüm ekipler, orman yangınlarına karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Orman yangınlarına karşı devriye nöbeti sürüyor. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının artış göstermesi ile yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem gibi meteorolojik uyarıların yapılmasının ardından Temmuz Ayında Muğla genelinde olduğu gibi Köyceğiz'de de ormanlık alanlara giriş çıkış yapılması yasaklandı. Özellikle Ekincik, Döğüşbelen ve Ağla Gökçeovacık Göleti bölgesindeki alanlarda jandarma ve orman devriye ekipleri sık sık denetim yapıyor. Bu denetim alanlarında bulunan vatandaşlar uyarılıyor. Sadece ateş yakmak değil bu alanlara girişlerde yasak olduğu için vatandaşlar bilgilendiriliyor.

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