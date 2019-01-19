İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de ormanlık alanda ceset bulundu

Köyceğiz’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Köyceğiz'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda vatandaşlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Eşref Karadoğan'a (58) ait olduğu tespit edildi.


Karadoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Karadoğan'ın sabah saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana gittiği ve yüzde 50 engelli olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.