Köyceğiz'de ortaokullar LGS'de başarılı oldu

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda yapılan Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim gören öğrenciler başarılı olarak derece almayı başardı.

Geçtiğimiz gün açıklanan LGS sonuçlarına göre Köyceğiz ilçesinin Muğla genelinde ilk 3'te olduğu bildirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, ilçenin bu başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, “Bu yıl Köyceğiz'de 448 son sınıf öğrencisinden 250'si LGS'ye katıldı. İmam-Hatip Ortaokulu'ndan Kerem Arslan 490 puanla ilçe birincisi, Muğla 15.si oldu. 8. Sınıfı bitiren tüm öğrencilerimize yerleşecek oldukları liselerle ilgili ilçemiz rehber öğretmenleri okullarında ve dijital ortamda tercih danışmanlığı yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.