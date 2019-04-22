Köyceğiz'de otluk yangınında 8 dönüm alan zarar gördü

Köyceğiz'de otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Kulak Mesire Alanı yanında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler yangının çevrede bulunan ev ve tarım arazilerine ulaşmasını engelledi. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 dönüm otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.